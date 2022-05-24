Лавров: ждать возвращение McDonald’s означает «опять сидеть и ничего не делать»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ожидание возвращения McDonald’s на российский рынок значит «опять сидеть и ничего не делать». Об этом он сообщил, отвечая на один из вопросов в рамках проекта гимназии им. Е. М. Примакова «100 вопросов лидеру».

Лавров заявил, что Россия достойно ответит на политизацию спорта

Он также отметил, что у России есть «правильный путь» - партнерские сотрудничества в евразийском регионе.

Глава МИД РФ добавил, западные партнеры не первый раз доказали свою недоговороспособность.

Ранее Лавров заявил, что экономическое взаимодействие России и Китая увеличится еще сильнее из-за западной позиции диктатора.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Сергей ЛавровMcDonald’sСанкции ЕС
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