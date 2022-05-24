Лавров: ждать возвращение McDonald’s означает «опять сидеть и ничего не делать»
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ожидание возвращения McDonald’s на российский рынок значит «опять сидеть и ничего не делать». Об этом он сообщил, отвечая на один из вопросов в рамках проекта гимназии им. Е. М. Примакова «100 вопросов лидеру».
Он также отметил, что у России есть «правильный путь» - партнерские сотрудничества в евразийском регионе.
Глава МИД РФ добавил, западные партнеры не первый раз доказали свою недоговороспособность.
Ранее Лавров заявил, что экономическое взаимодействие России и Китая увеличится еще сильнее из-за западной позиции диктатора.
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