Лавров: ждать возвращение McDonald’s означает «опять сидеть и ничего не делать»

Он также отметил, что у России есть «правильный путь» - партнерские сотрудничества в евразийском регионе.

Глава МИД РФ добавил, западные партнеры не первый раз доказали свою недоговороспособность.

Ранее Лавров заявил, что экономическое взаимодействие России и Китая увеличится еще сильнее из-за западной позиции диктатора.

