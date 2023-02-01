В Госдуме предложили назвать «Сталинградской» станцию метро и одну из новых улиц Москвы

Первый замглавы комитета Госдумы по контролю, председатель совета столичного отделения партии «Справедливая Россия - За правду» Дмитрий Гусев предложил назвать «Сталинградской» одну из станций московского метро, а также одну из столичных улиц. С такой инициативой парламентарий обратился к заместителю мэра Москвы Наталье Сергуниной, сообщили в пресс-службе партии.

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По мнению Гусева, наименование «Сталинградская» следует дать станции метро с рабочим названием «Текстильщики», которая находится в начале Волгоградского проспекта, или же одной из станций строящейся Троицкой линии метрополитена.

«Дополнительно предлагаю дать наименование "улица Сталинградская" Проектируемому проезду №770 (от примыкания Проектируемого проезда №57 к западной части Волжского бульвара до западной части Окской улицы)», — говорится в обращении депутата.

Гусев указал, что улицы, проспекты и площади, которые связаны с памятью о Сталинградской битве, есть во многих городах мира.

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Фото: telegram.org
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