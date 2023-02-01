В Госдуме предложили назвать «Сталинградской» станцию метро и одну из новых улиц Москвы

По мнению Гусева, наименование «Сталинградская» следует дать станции метро с рабочим названием «Текстильщики», которая находится в начале Волгоградского проспекта, или же одной из станций строящейся Троицкой линии метрополитена.

«Дополнительно предлагаю дать наименование "улица Сталинградская" Проектируемому проезду №770 (от примыкания Проектируемого проезда №57 к западной части Волжского бульвара до западной части Окской улицы)», — говорится в обращении депутата.

Гусев указал, что улицы, проспекты и площади, которые связаны с памятью о Сталинградской битве, есть во многих городах мира.

