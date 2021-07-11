ЦИК зарегистрировал почти 5 тысяч кандидатов на выборы в заксобрания

По данным ЦИК России, на выборы в депутаты заксобраний уже выдвинуто около 5 тысяч кандидатов - 4593 представителей от 16 политических партий и 175 самовыдвиженцев, сообщает РИА Новости.

В ЦИК опровергли сообщения о переносе выборов в Госдуму

Также Центризбирком на данный момент заверил федеральный список и список кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму от партии «Единая Россия» (всего 714 человек) КПРФ (345 человек), от партии «Справедливая Россия - За правду» (302 человека).

Ранее ЦИК утвердил порядок голосования на сентябрьских выборах.

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ФОТО: РИА Новости//Максим Богодвид
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