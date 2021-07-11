В ЦИК опровергли сообщения о переносе выборов в Госдуму

«Если кто-то распускает такие слухи и пытается дезорганизовать подготовку к выборам, то у них ничего не получится. Все партии в активной работе, кандидаты в активной работе», — сказала она.

Как отметила глава ЦИК, подготовка к выборам идет в соответствии графиком, который был ранее утвержден.

Ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев и еще несколько членов комиссии отметили, что им ничего неизвестно по поводу обсуждения переноса даты выборов в Госдуму-2021 на более поздний срок.

