В ЦИК опровергли сообщения о переносе выборов в Госдуму
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова прокомментировала сообщения о возможном переносе выборов в Госдуму из-за сложной ситуации с заболеваемостью COVID-19, сообщает РИА Новости.
«Если кто-то распускает такие слухи и пытается дезорганизовать подготовку к выборам, то у них ничего не получится. Все партии в активной работе, кандидаты в активной работе», — сказала она.
Как отметила глава ЦИК, подготовка к выборам идет в соответствии графиком, который был ранее утвержден.
Ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев и еще несколько членов комиссии отметили, что им ничего неизвестно по поводу обсуждения переноса даты выборов в Госдуму-2021 на более поздний срок.
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