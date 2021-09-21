ЦИК: в Госдуму проходят представители восьми партий
Представители восьми партий проходят в новую Госдуму по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий.
По федеральному округу, помимо победившей «Единой России», в парламент прошли КПРФ, «Справедливая Россия - За правду», ЛДПР и «Новые люди».
По данным ЦИК, кандидаты от партии власти сохранили лидерство в 198 одномандатных округах, кандидаты от КПРФ - в девяти, от «Справедливой России – За правду».
У ЛДПР два кандидата-лидера в одномандатных округах, у «Родины», «Гражданской платформы» и Партии Роста по одному кандидату-лидеру. От Партии Роста это Оксана Дмитриева, у «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов, от Партии «Родина» ее лидер Алексей Журавлев.
В Госдуму проходят пять самовыдвиженцев по одномандатным округам. Из них трое - в Москве: координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов. По одномандатному округу в Республике Адыгея проходит Владислав Резник, по одномандатному округу в Крыму - Леонид Бабашов.
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября по смешанной схеме. В Москве и еще шесть субъектах избиратели имели возможность участвовать в дистанционном электронном голосовании.
Экономист Василий Колташов считает, что успех актера Дмитрия Певцова на выборах говорит об усталости избирателей.
«Его успех, несомненно, является признаком того, что очень велик запрос на содержательных персонажей, на содержательные фигуры в российской политике. Люди сильно устали от крайне скучных, однообразных, чиновникообразных или бизнесообразных представителей, которые хотят быть депутатами и почему-то есть в списках разных партий. И вообще-то вызывают одно лишь удручение у избирателей», - отметил он.
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