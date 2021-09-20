Насколько новые? Сатаров раскрыл успех «Новых людей» на выборах

Политолог Георгий Сатаров рассказал НСН, зачем российскому парламенту понадобились новички. 

По предварительным данным, в Госдуму восьмого созыва проходит новая партия – «Новые люди». По результатам обработки 85% бюллетеней, она набирает 5,31% голосов, преодолевая пятипроцентный барьер.

Новички в парламенте появились исключительно под присмотром власти, которой необходимо продемонстрировать «признаки обновления», заявил в эфире НСН экс-помощник первого президента страны Бориса Ельцина, политолог Георгий Сатаров.

«Новые люди» в Госдуме. «Единая Россия» слабеет, но сохраняет лидерство

«Если учитывать условия тотального страха, в которых проходила эта кампания, надо будет смотреть, насколько они новые, в какой мере под контролем администрации, по результатам их голосований. Сейчас гадать абсолютно бессмысленно. С одной стороны, был страх власти, что вдруг что-то получится не так. Они перестраховывались со страшной силой. Поэтому новые партии вводили в действие исключительно осмотрительно и исключительно под своим контролем. Понятно, что и администрации тоже нужны новые люди в думе. Им тоже нужно как-то демонстрировать признаки обновления. Поэтому двусмысленность этого названия («Новые люди» - НСН) очевидна», - заявил политолог.

По словам Сатарова, остальные результаты выборов стали довольно предсказуемыми.

«Примерно столько намечали, столько и сделали. Если говорить о результате КПРФ, то, конечно, сказалось «умное голосование»: за них, в том числе проголосовали те, кто никогда бы не проголосовал в условиях свободных выборов», - отметил собеседник НСН.

Партия «Единая Россия» по результатам обработки 85% протоколов набирает 49,76% голосов избирателей, сообщает Центризбирком России. Далее идут КПРФ - 19,61%, ЛДПР - 7,53%, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - 7,34% . «Новые люди» замыкают пятерку партий, преодолевших пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.


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ФОТО: пресс-служба партии "Новые люди"
ТЕГИ:ГосдумаВыборы
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