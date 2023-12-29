ЦИК РФ зарегистрировал представителей Харитонова и КПРФ на выборах президента
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уполномоченных представителей партии КПРФ, а также представителей по финансовым вопросам кандидата на должность президента России от партии Николая Харитонова.
ЦИК также принял решение разрешить ему открыть специальный избирательный счёт. Как было уточнено на заседании Центризбиркома в пятницу, 29 декабря, число уполномоченных представителей КПРФ составило шесть человек. Представлять Харитонова по финансовым вопросам будет такое же число соратников.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Совет Федерации 7 декабря проголосовал за постановление о назначении выборов президента РФ. Центральная избирательная комиссия назначила их на март. Впервые выборы главы государства пройдут в течении трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru