ЦИК Турции: Эрдоган набирает 54% голосов

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 54% голосов на выборах главы государства, заявил председатель Высшего избирательного совета (Центральная избирательная комиссия) республики Ахмет Йенер.

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По его словам, подсчитано 54,6% голосов. Эрдоган набирает 54,47%.

Оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу заручился поддержкой 45,53% избирателей.

Второй тур президентских выборов состоялся в воскресенье, 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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