ЦИК Турции: Эрдоган набирает 54% голосов
28 мая 202320:10
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 54% голосов на выборах главы государства, заявил председатель Высшего избирательного совета (Центральная избирательная комиссия) республики Ахмет Йенер.
По его словам, подсчитано 54,6% голосов. Эрдоган набирает 54,47%.
Оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу заручился поддержкой 45,53% избирателей.
Второй тур президентских выборов состоялся в воскресенье, 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru