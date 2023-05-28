ANKA: Кылычдарогу опережает Эрдогана на президентских выборах

По данным агентства, оппозиционный кандидат опережает действующего президента на 2%. Подсчитано около 65% бюллетеней.

Высшая избирательная комиссия Турции установила запрет на публикацию результатов. Предварительные данные могут обнародовать только ANKA и государственное информагентство Anadolг.

Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, 28 мая. Избирательные участки закрылись в 17:00 по местному времени (совпадает с московским). Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов, передает «Радиоточка НСН».

