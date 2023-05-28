ANKA: Кылычдарогу опережает Эрдогана на президентских выборах
Агентство ANKA сообщило о лидерстве оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу на президентских выборах в Турции, пишет РИА Новости.
По данным агентства, оппозиционный кандидат опережает действующего президента на 2%. Подсчитано около 65% бюллетеней.
Высшая избирательная комиссия Турции установила запрет на публикацию результатов. Предварительные данные могут обнародовать только ANKA и государственное информагентство Anadolг.
Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, 28 мая. Избирательные участки закрылись в 17:00 по местному времени (совпадает с московским). Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru