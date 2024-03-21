ЦИК России официально объявил Владимира Путина президентом России
ЦИК объявила официальные результаты президентских выборов в России.
Итоговый результат Владимира Путина на выборах главы государства составил 87,28%, за него проголосовали 76 277 708 человек, сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.
Из окончательных данных ЦИК следует, что Николай Харитонов набрал 4,31% голосов, Владислав Даванков — 3,85%, Леонид Слуцкий — 3,20%
«Выборы президента РФ прошли с высоким качеством и чистым подсчетом голосов», - подчеркнула Памфилова.
Ранее cпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету палаты по международным делам, а также комиссии по защите государственного суверенитета подготовить обращение к международным организациям о попытках вмешательства западных стран в выборы президента России, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru