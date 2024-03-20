Моди поздравил Путина с победой на президентских выборах

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщили в Кремле.

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Отмечается, что беседа прошла в «теплом и дружеском ключе». Индийский политик поздравил российского лидера в победой на президентских выборах. В свою очередь, Владимир Путин пожелал коллеге успешного проведения грядущих парламентских выборов в Индии.

В Кремле указали, что стороны отметили динамичное развитие связей в торговле, инвестициях, энергетике, транспорте в русле «привилегированного стратегического партнерства».

«Проведен также обмен мнениями по ряду вопросов международной повестки... в частности в контексте ситуации вокруг Украины. Подтвержден настрой на дальнейшую координацию... в многосторонних форматах», — отмечается в сообщении.

Ранее президент России провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, напоминает «Свободная пресса».

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Фото: kremlin.ru
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