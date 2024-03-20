Матвиенко поручила подготовить обращение о вмешательстве Запада в выборы президента

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету палаты по международным делам, а также комиссии по защите государственного суверенитета подготовить обращение к международным организациям о попытках вмешательства западных стран в выборы президента России. Об этом сообщает РИА Новости.

МИД заявил о попытках вмешательства в выборы президента со стороны США и ФРГ

Данные о попытках вмешательства Запада в голосование представил глава комиссии Андрей Климов.

«Я хочу дать поручение... подготовить обращение к парламентам, международным парламентским организациям, в ООН информацию о грубом вмешательстве Запада во внутренние дела... в избирательный процесс в нарушение всех норм международного права», — заявила Матвиенко.

Председатель Совфеда призвала «на фактах проинформировать, что они творили».

Выборы президента России прошли 15-17 марта. Действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов после обработки 100% протоколов, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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