Матвиенко поручила подготовить обращение о вмешательстве Запада в выборы президента
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету палаты по международным делам, а также комиссии по защите государственного суверенитета подготовить обращение к международным организациям о попытках вмешательства западных стран в выборы президента России. Об этом сообщает РИА Новости.
Данные о попытках вмешательства Запада в голосование представил глава комиссии Андрей Климов.
«Я хочу дать поручение... подготовить обращение к парламентам, международным парламентским организациям, в ООН информацию о грубом вмешательстве Запада во внутренние дела... в избирательный процесс в нарушение всех норм международного права», — заявила Матвиенко.
Председатель Совфеда призвала «на фактах проинформировать, что они творили».
Выборы президента России прошли 15-17 марта. Действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов после обработки 100% протоколов, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru