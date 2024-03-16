Экономист Антонов: Выборы президента РФ повлияют на курс рубля
Курс рубля будет зависеть от итогов выборов выборов президента РФ и решений Центробанка по ключевой ставке. Об этом заявил финансовый аналитик Владислав Антонов, передает агентство «Прайм».
Антонов считает, что «политическая стабильность», связанная с прогнозируемым результатом выборов президента в России, оказывает рублю дополнительную поддержку.
Он также заявил, что Центробанк не станет менять ключевую ставку, предположив при этом, что глава регулятора Эльвира Набиуллина может сделать важные заявления на заседании ЦБ.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что у курса рубля нет каких-то там специальных искусственных подпорок, на него влияют фундаментальные факторы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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