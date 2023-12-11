ЦИК РФ решил провести голосование на выборах президента в новых регионах

Ранее ФСБ и Минобороны России допустили проведение голосования в регионах с военным положением.

Грядущие выборы продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые голосование подобного формата было опробовано во время пандемии для обеспечения безопасности граждан.

Действующий глава государства Владимир Путин объявил о планах выдвигаться на новый президентский срок. Об этом он сообщил герою ДНР Артему Жоге. Информация была озвучена 8 декабря во время общения главы государства с участниками церемонии награждения медалями «Золотая звезда» героев России.

