ЦИК рассмотрит возможность трехдневного голосования на выборах в 2024 году
Центральная избирательная комиссия РФ в пятницу рассмотрит проект постановления о трехдневном голосовании на следующих президентских выборах. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает ТАСС.
Ранее Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«На основе социологических исследований, на основе широких консультаций с нашими коллегами в регионах, на основе обсуждения длительного с моими коллегами ... будет рассмотрен проект голосования в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта», — подчеркнула глава Центризбиркома.
Памфилова указала, что это соответствует запросу избирателей, оценивших такую форму голосования.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru