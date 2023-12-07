ЦИК рассмотрит возможность трехдневного голосования на выборах в 2024 году

Центральная избирательная комиссия РФ в пятницу рассмотрит проект постановления о трехдневном голосовании на следующих президентских выборах. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает ТАСС.

Совфед назначил на 17 марта выборы президента РФ в 2024 году

Ранее Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«На основе социологических исследований, на основе широких консультаций с нашими коллегами в регионах, на основе обсуждения длительного с моими коллегами ... будет рассмотрен проект голосования в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта», — подчеркнула глава Центризбиркома.

Памфилова указала, что это соответствует запросу избирателей, оценивших такую форму голосования.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:ГолосованиеВыборы Президента РоссииЦИКЭлла Памфилова

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