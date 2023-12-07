Совфед назначил на 17 марта выборы президента РФ в 2024 году
Совет Федерации назначил на 17 марта выборы президента России в 2024 году. Об этом свидетельствуют итоги голосования.
Новость дополняется.
Отмечается, что это решение было принято единогласно, за него проголосовали 162 сенатора.
Вступление в силу постановления Совфеда фактически даст стар избирательной компании, передает ТАСС со ссылкой на главу комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса.
В будущем российский Центризбирком может объявить о проведении многодневного голосования, но не позднее чем в десятидневный срок со дня публикации решения о назначении выборов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru