ЦИК раскрыл подробности работы на избирательных участка после их закрытия

«Это стандартная процедура, когда по окончании голосования приходят члены комиссии с переносными ящиками для надомного голосования и после, когда в 20:00 заканчивается голосование на стационарном участке, они обязаны в КОИБы опускать эти бюллетени», — пояснила она в информцентре ЦИК РФ.

По словам Памфиловой, чаще всего именно эту процедуру воспринимают как нарушения и «вбросы». При этом КОИБ невозможно «обмануть», пишет Газета.ru.

«Она фиксирует, бюллетень опущен и всё — его оттуда не вытащишь», — подчеркнула Памфилова.

Ранее глава ЦИК РФ назвала регионы России с минимальной и максимальной явкой на выборах к 15:00.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. Свыше 2 млн человек включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Отдать голос в дистанционном формате можно в любое время до 20:00 19 сентября.

