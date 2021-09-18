ЦИК раскрыл подробности работы на избирательных участка после их закрытия
Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова рассказала, что после закрытия избирательных участков бюллетени с переносных ящиков перемещают в Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы).
«Это стандартная процедура, когда по окончании голосования приходят члены комиссии с переносными ящиками для надомного голосования и после, когда в 20:00 заканчивается голосование на стационарном участке, они обязаны в КОИБы опускать эти бюллетени», — пояснила она в информцентре ЦИК РФ.
По словам Памфиловой, чаще всего именно эту процедуру воспринимают как нарушения и «вбросы». При этом КОИБ невозможно «обмануть», пишет Газета.ru.
«Она фиксирует, бюллетень опущен и всё — его оттуда не вытащишь», — подчеркнула Памфилова.
Ранее глава ЦИК РФ назвала регионы России с минимальной и максимальной явкой на выборах к 15:00.
Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. Свыше 2 млн человек включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Отдать голос в дистанционном формате можно в любое время до 20:00 19 сентября.
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