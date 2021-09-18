Первые победители розыгрыша квартир в Москве среди онлайн-избирателей поделились впечатлениями

По словам Евы Пьеровой, одной из победительниц, новая квартира поможет разъехаться большой семье из пяти человек, живущих в одной квартире.

«Совершенно, конечно, не ожидала. До сих пор не верится. Очень приятно. Я в ожидании. Спасибо большое организаторам акции. Это очень поможет, потому что мы живем с мамой, бабушкой, младшим братом, который придет скоро из армии, и с сестрой. Это очень кстати», - сказала девушка.

Другой победитель розыгрыша москвич Андрей Лозовский, признался, что не сразу поверил в выигрыш, да и не для этого голосовал.

«Просто пришла с утра смс. Я прочитал ее, что вы стали победителем. Я к тмоу отнесся скептически. Разные смски, бывает, приходят. И не на какие подарки, призы я не рассчитывал совершенно. Да, и не для этого голосовал. А потом решил проверить в интернете, активировал код. Пришла информация, что я действительно выиграл. И все равно до конца я был не уверен, до тех пор, пока мне не позвонили», - пояснил он.

Напомним, в 2021 году в онлайн-голосовании смогут принять участие более 2 млн москвичей. Накануне выборов пользователи, которые прошли регистрацию, получили итоговое уведомление о возможности дистанционного участия. Участники ДЭГ смогут выиграть призы в рамках акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов». В их числе однокомнатные квартиры в Москве, автомобили и от 10 до 100 тыс. призовых баллов.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. Более 2 млн человек включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Проголосовать онлайн можно в любое время до 20:00 19 сентября.

