Памфилова назвала регионы с минимальной и максимальной явкой

«Минимальные явки у нас в Санкт-Петербурге, Хакасии, Калининградской области. В Петербурге - 14,84%, в Хакасии - 14,53%, в Калининградской области - 14,48%», - рассказала Памфилова.

Максимальная активность избирателей, по словам Памфиловой, отмечена «в Кемерово - 46,86%, Туве - 56,14%, Карачаево-Черкесии - 52,85%», - заявила глава ЦИК России.

Явка в среднем по стране на 15:00 мск составила 25,64%, сообщает RT.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. Свыше 2 млн человек включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Отдать голос в дистанционном формате можно в любое время до 20:00 19 сентября.



