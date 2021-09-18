Памфилова назвала регионы с минимальной и максимальной явкой
Минимальную явку фиксирует ЦИК на выборах в Петербурге, Хакасии и Калининградской области, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании информцентра Центризбиркома.
«Минимальные явки у нас в Санкт-Петербурге, Хакасии, Калининградской области. В Петербурге - 14,84%, в Хакасии - 14,53%, в Калининградской области - 14,48%», - рассказала Памфилова.
Максимальная активность избирателей, по словам Памфиловой, отмечена «в Кемерово - 46,86%, Туве - 56,14%, Карачаево-Черкесии - 52,85%», - заявила глава ЦИК России.
Явка в среднем по стране на 15:00 мск составила 25,64%, сообщает RT.
Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. Свыше 2 млн человек включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Отдать голос в дистанционном формате можно в любое время до 20:00 19 сентября.
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