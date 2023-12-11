ЦИК получил уведомление о выдвижении Путина на выборы президента в 2024 году
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила уведомление от инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на президентские выборы. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Выборы президента в России пройдут в три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин объявил о планах выдвигаться на новый президентский срок. Об этом он сообщил герою ДНР Артему Жоге. Информация была озвучена 8 декабря во время общения главы государства с участниками церемонии награждения медалями «Золотая звезда» героев России.
В случае победы это будет пятый срок Владимира Путина на этом посту.
ЦИК сегодня также сообщил, что выборы президента состоятся ДНР и ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях, несмотря на введенное на этих территориях военное положение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru