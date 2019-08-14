Митрохина зарегистрировали кандидатом в Мосгордуму

Ранее, 13 августа, Мосгорсуд отменил решение окружного избиркома об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы Сергею Митрохину и обязал его зарегистрировать. Отметим, добиться в регистрации политику удалось с третьей попытки. Ранее окружная избирательная комиссия по району Арбат приняла решение отказать Сергею Митрохину в регистрации в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы. Это был уже повторный отказ — ранее окружная комиссия также отказывала председателю партии «Яблоко», однако Московская городская избирательная комиссия вынесла рекомендацию пересмотреть такой вердикт. Напомним, Митрохину не хватало подписей, так как часть из них была забракована.

Добавим, Митрохин стал первым и на данный момент единственным из кандидатов-отказников, кому удалось через суд добиться отмены решения. Ранее Мосгорсуд отклонил иск муниципального депутата Юлии Галяминой, которой также было отказано в регистрации на выборах. Другие кандидаты, получившие отказ в регистрации, также подавали иски, однако ни одного положительного решения до сих пор по ним вынесено не было.



