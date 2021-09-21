ЦИК назвал партии, прошедшие в Госдуму

Центральная избирательная комиссия после обработки 100 процентов протоколов огласила список партий, которые проходят в Госдуму по результатам прошедших выборов.

Госдеп раскритиковал прошедшие выборы в Госдуму

Как говорится на сайте ЦИК, партия «Единая Россия» получила 49,82 процента голосов избирателей. За ней идет КПРФ, которая набрала 18,93 процента. Далее расположились ЛДПР (7,55 процента), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,46 процента) и «Новые люди» (5,32 процента).

Таким образом, в новой Думе будет пять партий, а не четыре, как в прошлом парламенте, так как они прошли пятипроцентный барьер.

Как сообщалось, посольство РФ в Вашингтоне попросило американские власти объяснить кибертатаки на Центризбирком России во время выборов депутатов Госдумы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦИКВыборыГосдума
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