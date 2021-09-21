ЦИК назвал партии, прошедшие в Госдуму
Центральная избирательная комиссия после обработки 100 процентов протоколов огласила список партий, которые проходят в Госдуму по результатам прошедших выборов.
Как говорится на сайте ЦИК, партия «Единая Россия» получила 49,82 процента голосов избирателей. За ней идет КПРФ, которая набрала 18,93 процента. Далее расположились ЛДПР (7,55 процента), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,46 процента) и «Новые люди» (5,32 процента).
Таким образом, в новой Думе будет пять партий, а не четыре, как в прошлом парламенте, так как они прошли пятипроцентный барьер.
Как сообщалось, посольство РФ в Вашингтоне попросило американские власти объяснить кибертатаки на Центризбирком России во время выборов депутатов Госдумы.
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