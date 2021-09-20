Госдеп раскритиковал прошедшие выборы в Госдуму

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс раскритиковал прошедшие выборы в Госдуму РФ, передает РИА Новости.

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По словам Прайса, созданные условия на выборах не способствовали свободному и справедливому процессу. В частности, он привел законы об "экстремистских организациях", "иностранных агентах" и "нежелательных организациях», которые вступили в силу в РФ. По мнению Госдепа, это «серьезно ограничило политический плюрализм и помешало российскому народу реализовать свои гражданские и политические права».

Прайс призвал власти РФ к соблюдению международных обязательств по уважению прав и свобод человека, а также к прекращению кампании на гражданское общество, политическую оппозицию и независимые СМИ.

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ФОТО: пресс-служба правительства Камчатского края
ТЕГИ:Госдеп СШАВыборы
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