Госдеп раскритиковал прошедшие выборы в Госдуму

По словам Прайса, созданные условия на выборах не способствовали свободному и справедливому процессу. В частности, он привел законы об "экстремистских организациях", "иностранных агентах" и "нежелательных организациях», которые вступили в силу в РФ. По мнению Госдепа, это «серьезно ограничило политический плюрализм и помешало российскому народу реализовать свои гражданские и политические права».

Прайс призвал власти РФ к соблюдению международных обязательств по уважению прав и свобод человека, а также к прекращению кампании на гражданское общество, политическую оппозицию и независимые СМИ.

