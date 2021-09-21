Российское посольство озаботилось кибератаками из США во время выборов

Посольство РФ в Вашингтоне попросило американские власти объяснить кибертатаки на Центризбирком России во время выборов депутатов Госдумы, говорится в сообщении дипмиссии на странице в Facebook.

Политолог: провалилась попытка сорвать выборы кибератаками

Отмечается, что количество атак хакеров было «беспрецедентным». 50 процентов из них пришлось на США. «Цель таких взломов — дискредитация нашей избирательной системы», — говорится в сообщении.

В посольстве хотят получить «исчерпывающие разъяснения» по этому поводу.

Как сообщалось, система выдержала атаки злоумышленников, «нигде возможность электронно голосовать не исчезла».

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ТЕГИ:ХакерыСШАВыборыПосольство
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