Российское посольство озаботилось кибератаками из США во время выборов
Посольство РФ в Вашингтоне попросило американские власти объяснить кибертатаки на Центризбирком России во время выборов депутатов Госдумы, говорится в сообщении дипмиссии на странице в Facebook.
Отмечается, что количество атак хакеров было «беспрецедентным». 50 процентов из них пришлось на США. «Цель таких взломов — дискредитация нашей избирательной системы», — говорится в сообщении.
В посольстве хотят получить «исчерпывающие разъяснения» по этому поводу.
Как сообщалось, система выдержала атаки злоумышленников, «нигде возможность электронно голосовать не исчезла».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 744 / сут.
Умерли
199 тыс.+778 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+11 992 / сут.
- Российское посольство озаботилось кибератаками из США во время выборов
- Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН
- Во Франции сравнили Крым с Лазурным Берегом
- Минпромторг предложил ввести льготы для электроавтомобилей
- Врачи предупредили о проникновении в Россию новой эпидемии
- В 2022 году профицит бюджета РФ составит 1,4 триллиона рублей
- Завершено расследование дела об аварии с пятью погибшими в Татарстане
- В жилом доме в Новой Москве найдена граната
- РФ возобновляет авиасообщение с четырьмя странами
- Байден уведомил Конгресс о планах по увеличению квоты приема беженцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru