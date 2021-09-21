Российское посольство озаботилось кибератаками из США во время выборов

Отмечается, что количество атак хакеров было «беспрецедентным». 50 процентов из них пришлось на США. «Цель таких взломов — дискредитация нашей избирательной системы», — говорится в сообщении.

В посольстве хотят получить «исчерпывающие разъяснения» по этому поводу.

Как сообщалось, система выдержала атаки злоумышленников, «нигде возможность электронно голосовать не исчезла».

