ЦИК: На 10:00 явка на выборах президента Белоруссии составила почти 50%

26 января явка на выборах президента Белоруссии к 10:00 часам утра составила 47,56 %, а в нескольких областях — 50%. Об этом в ходе брифинга с журналистами сообщил глава ЦИК республики Игорь Карпенко.

По его словам, с учетом нарастающих итогов досрочного голосования можно говорить о завершении выборов в Брестской и Гомельской областях. Он добавил, что там уже проголосовал 51% избирателей.

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Карпенко также рассказал, что свои голоса в Гродненской области отдали 46% граждан, в Витебской и Минской — по 45%, а в столице республики Минске — около 44%.

В Белоруссии с 21 по 25 января прошло досрочное голосование за президента страны. Отмечается, что явка избирателей составила 41,81%. На пост главы государства претендуют пять кандидатов, в том числе действующий лидер Александр Лукашенко и председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии после выборов не повторятся беспорядки и протесты.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости / Виктор Толочко
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