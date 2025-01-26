ЦИК: На 10:00 явка на выборах президента Белоруссии составила почти 50%

26 января явка на выборах президента Белоруссии к 10:00 часам утра составила 47,56 %, а в нескольких областях — 50%. Об этом в ходе брифинга с журналистами сообщил глава ЦИК республики Игорь Карпенко.

По его словам, с учетом нарастающих итогов досрочного голосования можно говорить о завершении выборов в Брестской и Гомельской областях. Он добавил, что там уже проголосовал 51% избирателей.