ЦИК Молдавии постановил уничтожить бюллетени для трех участков в России

ЦИК Молдавии на фоне открытия в России двух избирательных участков вместо пяти постановил уничтожить бюллетени, которые были напечатаны для участков в Ярославле, Санкт-Петербурге и Сургуте, сообщила глава Центризбиркома Анжела Караман.

Она отметила, что ЦИК констатирует невозможность обеспечения работы участков со стороны МИД. По словам Караман, будет уничтожено 33 тысячи бюллетеней и других типов документов, предназначенных для этих участков.