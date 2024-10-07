ЦИК Молдавии постановил уничтожить бюллетени для трех участков в России
ЦИК Молдавии на фоне открытия в России двух избирательных участков вместо пяти постановил уничтожить бюллетени, которые были напечатаны для участков в Ярославле, Санкт-Петербурге и Сургуте, сообщила глава Центризбиркома Анжела Караман.
Она отметила, что ЦИК констатирует невозможность обеспечения работы участков со стороны МИД. По словам Караман, будет уничтожено 33 тысячи бюллетеней и других типов документов, предназначенных для этих участков.
Глава Центризбиркома подчеркнула, что МИД отказался помочь с формированием избирательных бюро в указанных городах. В этих условиях, указала она, Центризбиркому просто некому передать бюллетени.
Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев заявил в разговоре с НСН, что действующий президент Молдавии Майя Санду вновь сможет выиграть выборы, только если одержит победу в первом туре, при этом регистрация любого кандидата от оппозиции не гарантирует, что в будущем он не покинет гонку. Выборы президента и референдум о возможном вступлении Молдавии в Евросоюз назначены на 20 октября, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru