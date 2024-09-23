Молдавия заняла первое место по массовому исходу населения в Европе

Предложил кандидат на пост главы государства и решение проблемы. В частности, он пообещал проводить новую жилищную программу и программу «Достойное возвращение» для трудовых мигрантов, учредить Банк государственных инвестиций, финансово поддерживать семьи и модернизировать инфраструктуру для детей, а также принимать другие меры, чтобы повысить демографию в стране.

Во времена СССР Молдавия занимала второе место по темпам роста населения, уступая первенство Таджикистану. С развалом Советского Союза ситуация резко изменилась. Сейчас страна переживает демографический кризис — население Молдавии стремительно стареет (ученые полагают, что количество пенсионеров удвоится к 2050 году и достигнет примерно 35% населения), а смертность превышает рождаемость.

Ранее независимый демограф Алексей Ракша заявил, что общее снижение численности населения России в 2024 году составит 550 тысяч человек, в последующие годы этот показатель будет расти.

