Молдавия заняла первое место по массовому исходу населения в Европе
Молдавия заняла первое место среди европейских стран по показателю исхода населения. Отмечается, что вследствие безработицы и экономического кризиса из страны уехали почти треть граждан. Об этом в ходе брифинга заявил кандидат в президенты, бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Предложил кандидат на пост главы государства и решение проблемы. В частности, он пообещал проводить новую жилищную программу и программу «Достойное возвращение» для трудовых мигрантов, учредить Банк государственных инвестиций, финансово поддерживать семьи и модернизировать инфраструктуру для детей, а также принимать другие меры, чтобы повысить демографию в стране.
Во времена СССР Молдавия занимала второе место по темпам роста населения, уступая первенство Таджикистану. С развалом Советского Союза ситуация резко изменилась. Сейчас страна переживает демографический кризис — население Молдавии стремительно стареет (ученые полагают, что количество пенсионеров удвоится к 2050 году и достигнет примерно 35% населения), а смертность превышает рождаемость.
Ранее независимый демограф Алексей Ракша заявил, что общее снижение численности населения России в 2024 году составит 550 тысяч человек, в последующие годы этот показатель будет расти.
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