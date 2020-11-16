ЦИК Молдавии объявил о победе Санду на выборах президента

Бывшая глава правительства Молдавии и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду победила во втором туре выборов президента республики с 57,75% голосов, сообщил ЦИК Молдавии после обработки 100% протоколов.

Ее соперник, действующий президент Игорь Додон получил 42,25% голосов избирателей.

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Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН объяснил, почему проиграл действующий президент.

«Это удар для Додона. Но эксперты говорили об этом давно. Додон не тот кандидат, который может мобилизовать электорат, объединить общество вокруг себя. У Додона получается все наоборот», - сказал Тулянцев.

По его словам, Санду пойдет проевропейским курсом, на сближение с Румынией и Украиной и будет намного меньше внимания уделять России.

Примечательно, что в первом туре также победила Санду, однако набрала меньше 50% голосов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президентские ВыборыМолдавия
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