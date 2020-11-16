ЦИК Молдавии объявил о победе Санду на выборах президента

Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН объяснил, почему проиграл действующий президент.



«Это удар для Додона. Но эксперты говорили об этом давно. Додон не тот кандидат, который может мобилизовать электорат, объединить общество вокруг себя. У Додона получается все наоборот», - сказал Тулянцев.



По его словам, Санду пойдет проевропейским курсом, на сближение с Румынией и Украиной и будет намного меньше внимания уделять России.



Примечательно, что в первом туре также победила Санду, однако набрала меньше 50% голосов.

