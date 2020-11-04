ЦИК Молдавии назначил второй тур выборов президента на 15 ноября
Центральная избирательная комиссия Молдавии решила назначить на заседании в среду второй тур выборов президента 15 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя ЦИК Дорина Чимила.
«ЦИК постановила утвердить проведение второго тура выборов президента Молдавии 15 ноября 2020 года», - заявил Чимил.
Основные кандидаты на президентский пост не смогли набрать более 50% голосов. По данным ЦИК по итогам обработки 100% протоколов, бывший премьер-министр Молдавии Майя Санду набрала в первом туре 36,16% голосов, обойдя действующего президента Игоря Додона с 32,61% голосов.
Напомним, президентские выборы в Молдавии состоялись 1 ноября. ЦИК назначила II тур после перепроверки оригиналов протоколов со всех избирательных участков.
Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН объяснил, почему проиграл действующий президент.
«Это удар для Додона. Но эксперты говорили об этом давно. Додон не тот кандидат, который может мобилизовать электорат, объединить общество вокруг себя. У Додона получается все наоборот. К тому же есть фактор Ренато Усатого, который играет практически на том же поле, что и Додон», - сказал Тулянцев.
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