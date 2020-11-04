ЦИК Молдавии назначил второй тур выборов президента на 15 ноября

«ЦИК постановила утвердить проведение второго тура выборов президента Молдавии 15 ноября 2020 года», - заявил Чимил.

Основные кандидаты на президентский пост не смогли набрать более 50% голосов. По данным ЦИК по итогам обработки 100% протоколов, бывший премьер-министр Молдавии Майя Санду набрала в первом туре 36,16% голосов, обойдя действующего президента Игоря Додона с 32,61% голосов.

Напомним, президентские выборы в Молдавии состоялись 1 ноября. ЦИК назначила II тур после перепроверки оригиналов протоколов со всех избирательных участков.

Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН объяснил, почему проиграл действующий президент.

«Это удар для Додона. Но эксперты говорили об этом давно. Додон не тот кандидат, который может мобилизовать электорат, объединить общество вокруг себя. У Додона получается все наоборот. К тому же есть фактор Ренато Усатого, который играет практически на том же поле, что и Додон», - сказал Тулянцев.

