ЦИК: Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко отказались от думских мандатов

Глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, возглавлявшие общефедеральную часть списка партии «Единая Россия» подали заявления об отказе от мандатов, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК.

Отмечается также, что от своих мандатов отказались и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, и руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу не пойдут в Госдуму восьмого созыва, а останутся на своих постах.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что члены пятёрки общефедеральной части списка партии «Единая Россия» возглавят специальные партийные комиссии.

