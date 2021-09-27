Шойгу и Лавров останутся на своих постах в правительстве РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу не пойдут в Госдуму, сообщает РИА Новости.
По словам представителя Кремля, министры останутся на своих постах.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что первая пятерка списка «Единой России» останутся работать в партии, сообщает Ura.ru. В частности, Шойгу возглавит партийную комиссию по развитию Восточной Сибири, а Лавров - комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников.
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