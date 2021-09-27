Для пятерки списка «Единой России» создадут специальные партийные комиссии

Президент России Владимир Путин заявил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу возглавит комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири, сообщает РИА Новости.

Российский лидер отметил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров станет главой комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, а главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко - главой партийной комиссии по здравоохранению

Глава государства добавил, что комиссию «Единой России» по образованию и науке возглавит сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева, а комиссию по защите семьи и детей - детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу остаются на своих постах и в Госдуму не идут, сообщает RT.

