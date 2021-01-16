ЦИК Киргизии объявил итоги выборов президента страны

Всего за Жапарова проголосовали более 1,1 миллиона человек. Второе место в президентской гонке получил Адахан Мадумаров, который собрал 95 тысяч голосов (6,8%).

Напомним, в Киргизии состоялись выборы президента, а также референдум по определению формы правления в стране. Явка составила немногим менее 40%.

По результатам референдума, большинство – 1,1, млн человек – поддержали усиление института президента, за парламентскую форму правления проголосовали 152 тысячи граждан, 62 тысячи человек высказались против всех форм правления.

Ранее бывший президент Киргизии Аскар Акаев в эфире НСН рассказал, чего ждет от нового главы государства, а также какие изменения последуют в стране при президентской форме правления.

