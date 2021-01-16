ЦИК Киргизии объявил итоги выборов президента страны
В борьбе за президентский пост Киргизии победил Садыр Жапаров. Он набрал 79,23% голосов, сообщает Центризбирком республики после ручного подсчета голосов.
Всего за Жапарова проголосовали более 1,1 миллиона человек. Второе место в президентской гонке получил Адахан Мадумаров, который собрал 95 тысяч голосов (6,8%).
Напомним, в Киргизии состоялись выборы президента, а также референдум по определению формы правления в стране. Явка составила немногим менее 40%.
По результатам референдума, большинство – 1,1, млн человек – поддержали усиление института президента, за парламентскую форму правления проголосовали 152 тысячи граждан, 62 тысячи человек высказались против всех форм правления.
Ранее бывший президент Киргизии Аскар Акаев в эфире НСН рассказал, чего ждет от нового главы государства, а также какие изменения последуют в стране при президентской форме правления.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+0 / сут.
Умерли
64 495+0 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+0 / сут.
- В России за сутки выявили 24 092 новых случая инфицирования коронавируса
- В Москве расширили список граждан для прививки от коронавируса
- ЦИК Киргизии объявил итоги выборов президента страны
- Facebook и Instagram разблокировали аккаунты Трампа
- В Бразилии заявили о случае повторного заражения новым штаммом COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru