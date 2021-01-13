Президент Киргизии объявил о сохранении русского языка как официального

Досрочные выборы президента и референдум прошли в республике 10 января. Предыдущий президент Сооронбай Жээнбеков покинул свой пост в октябре минувшего года на фоне массовых протестов несогласных с итогами парламентских выборов, сообщает РЕН ТВ.

Ранее Жапаров назвал Россию главным стратегическим партнером Киргизии.

Бывший президент Киргизии Аскар Акаев в эфире НСН рассказал, чего ждет от нового главы государства, а также какие изменения последуют в стране при президентской форме правления.



