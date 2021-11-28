ЦИК Киргизии: На выборах в парламент лидируют партии «Ата-Журт Кыргызстан» на выборах
Политическая партия «Ата-Журт Кыргызстан» получила наибольшую поддержку избирателей на выборах в парламент Киргизии. Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК республики.
За «Ата-Журт Кыргызстан» отдали голоса 29% избирателей по итогам обработки 5,6% бюллетеней.
На втором месте - партия «Ишеним» (20,85%), на третьем - «Ынтымак» (19%), на четвертом -«Альянс» (14,4%).
Необходимый 5% барьер, по предварительным данным, прошли партии: «Бутун Кыргызстан» (9,84%), «Ыйман Нуру» (9%), «Эл Умуту» (8,5%), «Азаттык» (7,94%), Социал-демократы (6,11%) и «Ата-Мекен» (5,77%).
Парламентские выборы в Киргизии завершились в 20:00 (в 17:00 мск).
Ранее сообщалось, что попытку насильственного захвата власти предотвратили в Киргизии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru