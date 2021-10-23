Президент Киргизии решил не размещать в стране авиабазу США

Жапаров исключил возможность размещения авиабазы США на территории Киргизии после того, как Соединенные Штаты вывели войска антитеррористической коалиции из Афганистана.

«У нас есть российская база в Канте. Нам хватит одной базы. Мы не хотим играть в кошки-мышки с державами, располагая у себя две базы», - заявил глава Киргизии.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» после победы «Талибана» (террористической организации, запрещенной в РФ) заявил, что Россия будет «проводить работу по усилению партнерских взаимоотношений с сопредельными государствами в военно-техническом плане», в том числе с Киргизией.

