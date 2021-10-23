Президент Киргизии решил не размещать в стране авиабазу США
В Киргизии авиабаза США размещаться не будет. Об этом президент республики Садыр Жапаров заявил на пресс-конференции в субботу, 23 октября.
Жапаров исключил возможность размещения авиабазы США на территории Киргизии после того, как Соединенные Штаты вывели войска антитеррористической коалиции из Афганистана.
«У нас есть российская база в Канте. Нам хватит одной базы. Мы не хотим играть в кошки-мышки с державами, располагая у себя две базы», - заявил глава Киргизии.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» после победы «Талибана» (террористической организации, запрещенной в РФ) заявил, что Россия будет «проводить работу по усилению партнерских взаимоотношений с сопредельными государствами в военно-техническом плане», в том числе с Киргизией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru