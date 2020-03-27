ЦИК Белоруссии не видит причин для переноса выборов президента

Основанием для переноса президентских выборов в Белоруссии на фоне пандемии коронавируса COVID-19 может стать введение в стране режима ЧП, но с учетом нынешний ситуации это не произойдет, заявила в пятницу глава белорусского Центризбиркома Лидия Ермошина.

Согласно календарю на сайте ЦИК, президентские выборы должны пройти в Белоруссии в 2020 году. Как сообщала ранее РИА Новости Ермошина, 30 августа является единственной возможной датой для их проведения.