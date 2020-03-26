Политолог рассказал о неоднократных историях с взятками задержанного журналиста-расследователя
Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН поделился своим мнением по задержанию главного редактора «Еженедельника» Сергея Сацука.
В Минске задержан главред онлайн-издания «Еженедельник» Сергей Сацук. По данным Белорусской ассоциации журналистов, 25 марта его допросили как подозреваемого по уголовному делу в присутствии дежурного адвоката. В редакции онлайн-издания считают, что главреда задержали по подозрению в получении взятки в связи с публикациями о коррупции в Минздраве. При этом, за два дня до задержания Сацук опубликовал статью, в которой усомнился в достоверности официальных данных о распространении коронавируса в Белоруссии.
Белорусский политолог Алексей Дзермант в беседе с НСН отметил, что имя Сергея Сацука уже ранее фигурировало в материалах о взятках, поэтому не следует исключать версию редакции «Еженедельника».
«Сайт входит в когорту оппозиционных ресурсов, не могу сказать, что он на первых рядах по популярности, но, тем не менее, достаточно известен. Он пытался специализироваться на деловых и бизнес-новостях. Дело в том, что редактор Сергей Сацук неоднократно попадал в истории, которые связаны с темным финансированием, они регулярно появлялись в связи с его именем. То есть кто-то проплачивал какие-то материалы, передавал ему деньги непонятного происхождения – такая информация проходила. Поэтому тут надо разбираться, насколько у правоохранителей полна доказательная база в отношении его, действительно ли он получал за заказные материалы финансы. Тогда мы сможем говорить, имеется ли тут чисто криминальная природа или какие-то иные мотивы. Пока я не берусь утверждать ничего, но отмечу, что с этим ресурсом такие истории были связаны неоднократно и это наводит на определенные мысли», - сказал Дзермант и отметил, что все-таки «это первая столь громкая история» связанная как с этим СМИ, так и с именем главреда.
Задержание провели сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. От комментариев в ведомстве отказываются. Супруга Сацука Жанна рассказала, что в отношении ее мужа завели дело по части 2 статьи 430 УК Белоруссии («Получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере»), сообщает «БелаПАН». По ее словам, сейчас журналист находится в изоляторе временного содержания в Минске.
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