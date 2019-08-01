Цифра страшнее боеголовки. Зачем страны создают киберармии
Эксперт рассказал в эфире НСН, зачем страны создают в своих армиях подразделения по кибербезопасности.
В британской армии появятся подразделение по борьбе с киберугрозами. Об этом заявил командующий действующей армией генерал-лейтенанта Айвен Джонс. Военнослужащие этого подразделения будут объединены в составе восстановленной шестой дивизии армии Великобритании численностью 14,5 тыс. человек.
Руководитель агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц рассказал в эфире НСН, что Великобритания не первая страна, создающая подобные подразделения.
«Канада год назад создала, США тоже. Понятно, что все страны над этим работают. На сегодняшний день кибервойна – уже переходит в реальную, и становится массовой угрозой. Все инфраструктурные вещи 80 процентов стран, от энергетики до тепла, управляются цифрой, которая, в свою очередь, управляется телекомом. Действительно, должны быть кибервойска и по защите, и по нападению. Цифрой на сегодняшний день можно нанести значимо больший урон, чем боеголовкой.
Киберармия, ровно так же, как и обычная армия, создается с целью и оборонительных и наступательных возможностей. С точки зрения оборонительных возможностей, я бы, как раз, не демонизировал Россию. Мы видим, что и Азия в киберугрозах очень сильна, и от Индии исходило много угроз. А если посмотреть на некую карту атак – то они со всего мира, не имеют территориальной принадлежности, ее очень тяжело определить, а порой невозможно», - заявил он.
Ранее в эфире НСН Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский рассказал, что из представляет протестированный Минобороны «военный интернет».
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