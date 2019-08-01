Цифра страшнее боеголовки. Зачем страны создают киберармии

«Канада год назад создала, США тоже. Понятно, что все страны над этим работают. На сегодняшний день кибервойна – уже переходит в реальную, и становится массовой угрозой. Все инфраструктурные вещи 80 процентов стран, от энергетики до тепла, управляются цифрой, которая, в свою очередь, управляется телекомом. Действительно, должны быть кибервойска и по защите, и по нападению. Цифрой на сегодняшний день можно нанести значимо больший урон, чем боеголовкой.

Киберармия, ровно так же, как и обычная армия, создается с целью и оборонительных и наступательных возможностей. С точки зрения оборонительных возможностей, я бы, как раз, не демонизировал Россию. Мы видим, что и Азия в киберугрозах очень сильна, и от Индии исходило много угроз. А если посмотреть на некую карту атак – то они со всего мира, не имеют территориальной принадлежности, ее очень тяжело определить, а порой невозможно», - заявил он.

Ранее в эфире НСН Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский рассказал, что из представляет протестированный Минобороны «военный интернет».

