Церемония прощания с журналистом News.ru Цицаги прошла в Москве

В Москве в зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управления делами президента РФ прошла церемония прощания с военным фотокорреспондентом портала News.ru Никитой Цицаги, погибшим при обстреле ВСУ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Во время церемонии организаторы прочитали телеграммы со словами поддержки от иностранных коллег журналиста. Также в прощальном зале были размещены венки от военнослужащих, с которыми работал Цицаги, семьи и друзей.

Проститься с военкором в том числе приехал гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов.

«Я помню, как еще в 2000-х годах на работе при любом конфликте мы не позволяли себе выйти без бронежилета с буквами ТВ. А теперь для наших врагов это означает стопроцентную мишень. Никогда еще журналистский труд не был так опасен на войне», - заметил он.