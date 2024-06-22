Церемония прощания с журналистом News.ru Цицаги прошла в Москве
В Москве в зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управления делами президента РФ прошла церемония прощания с военным фотокорреспондентом портала News.ru Никитой Цицаги, погибшим при обстреле ВСУ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Во время церемонии организаторы прочитали телеграммы со словами поддержки от иностранных коллег журналиста. Также в прощальном зале были размещены венки от военнослужащих, с которыми работал Цицаги, семьи и друзей.
Проститься с военкором в том числе приехал гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов.
«Я помню, как еще в 2000-х годах на работе при любом конфликте мы не позволяли себе выйти без бронежилета с буквами ТВ. А теперь для наших врагов это означает стопроцентную мишень. Никогда еще журналистский труд не был так опасен на войне», - заметил он.
Журналист Никита Цицаги погиб в ДНР 16 июня. В момент атаки ВСУ он находился в селе Никольское и собирался сделать репортаж недалеко от одного из монастырей.
В последнее время корреспондент работал в редакции новостного портала News.ru, но раньше он также создавал материалы для ТАСС.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Премия «Оскар» может ввести гендерно-нейтральные номинации
- АТОР: Отдых в Турции стал дороже ОАЭ из-за комплекса внутренних проблем в стране
- Церемония прощания с журналистом News.ru Цицаги прошла в Москве
- «Пусть наслаждаются!»: Медведев создал англоязычный Telegram-канал
- В Дагестане у подростка остановилось сердце во время ЕГЭ
- Воздушный шар с людьми унесло ветром в скалы в турецкой Каппадокии
- В Астане загорелся 26-этажный жилой комплекс
- Аудитория сериала «Триггер» с Матвеевым превысила пять миллионов
- Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении канадской бронированной машины Senator
- Три человека погибли при украинских обстрелах Донецка и Горловки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru