Сатановский: Израиль не выдаст Нетаньяху «неуважаемому» МУС

Ордер на арест от Международного уголовного суда никак не повлияет на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявил президент научного центра «Институт Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с НСН. Он отметил, что Израиль сегодня не интересуют подобные игры, ведь на повестке – вопрос существования страны.

Прокурор Международного уголовного суда (МУС), официальные лица которого объявлены в розыск Россией за попытки арестовать Владимира Путина, уравняли лидеров палестинской группировки ХАМАС и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. 20 мая прокурор МУС потребовал выдачи ордера на арест Нетаньяху и трех лидеров ХАМАС. Указывается, что премьер Израиля может нести ответственность за военные преступления и преступления против человечности.