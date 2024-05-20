Сатановский: Израиль не выдаст Нетаньяху «неуважаемому» МУС
Евгений Сатановский заявил НСН, что сегодня половина Израиля хочет отставки Нетаньяху, но на повестке более серьезная проблема – война с ХАМАС.
Ордер на арест от Международного уголовного суда никак не повлияет на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявил президент научного центра «Институт Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с НСН. Он отметил, что Израиль сегодня не интересуют подобные игры, ведь на повестке – вопрос существования страны.
Прокурор Международного уголовного суда (МУС), официальные лица которого объявлены в розыск Россией за попытки арестовать Владимира Путина, уравняли лидеров палестинской группировки ХАМАС и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. 20 мая прокурор МУС потребовал выдачи ордера на арест Нетаньяху и трех лидеров ХАМАС. Указывается, что премьер Израиля может нести ответственность за военные преступления и преступления против человечности.
«Это решение никак не скажется на Нетаньяху. Нет риска, что его выдадут этому суду. Сегодня половина Израиля хочет, чтобы он ушел в отставку и покинул кресло премьер-министра. Но это вовсе не значит, что израильтяне кому-то кого-то будут выдавать. У них сейчас вопрос существования страны на повестке. Израиля не будет, если разобраться с ХАМАС не получится», - отметил он.
Сатановский заявил, что ордер на арест от МУС не может ни на что повлиять сегодня, многие страны просто игнорируют решения «неуважаемого» суда.
«До этого МУС выписал ордер на арест Владимира Путина. Это как-то отразилось на российском лидере? Совсем никак. С израильским премьером такая же ситуация. Международный уголовный суд – это давно не столько уважаемая инстанция, сколько девушка с низкой социальной ответственностью. Кто хочет, пусть играет в эти игры. В Израиле сейчас война, война с Ираном, который использует ХАМАС. Эта война пока не перешла в ядерную фазу, но вполне может перейти. На этом фоне странно думать об обвинениях МУС, всем все равно», - рассказал собеседник НСН.
Ранее МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за незаконную депортацию украинских детей. В Москве заявили, что Россия не признает юрисдикции МУС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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