Зеленский предрек Белоруссии «майдан» без наличия диалога с народом
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия может получить «майдан» в случае отсутствия диалога с народом. Об этом лидер Украины заявил в интервью австрийской газете Wiener Zeitung, сообщает ТАСС.
Также Зеленский заявил о своей поддержке белорусского народа, отметив, что власти жестоко реагируют на мирные протесты.
Отвечая в интервью на вопрос может ли Белоруссия стать предметом спора между Западом и Россией, Зеленский подчеркнул важность самостоятельного выбора белорусами своего будущего. Как отмечает агентство, Зеленский посетит с визитом Вену 15 сентября.
В Белоруссии массовые протесты против фальсификации выборов начались 9 августа сразу после объявления результатов голосования. По данным ЦИК, победу на президентских выборах одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов.
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