Зеленский предрек Белоруссии «майдан» без наличия диалога с народом

Также Зеленский заявил о своей поддержке белорусского народа, отметив, что власти жестоко реагируют на мирные протесты.

Отвечая в интервью на вопрос может ли Белоруссия стать предметом спора между Западом и Россией, Зеленский подчеркнул важность самостоятельного выбора белорусами своего будущего. Как отмечает агентство, Зеленский посетит с визитом Вену 15 сентября.

В Белоруссии массовые протесты против фальсификации выборов начались 9 августа сразу после объявления результатов голосования. По данным ЦИК, победу на президентских выборах одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов.



