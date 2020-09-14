Зеленский предрек Белоруссии «майдан» без наличия диалога с народом

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия может получить «майдан» в случае отсутствия диалога с народом. Об этом лидер Украины заявил в интервью австрийской газете Wiener Zeitung, сообщает ТАСС.

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Также Зеленский заявил о своей поддержке белорусского народа, отметив, что власти жестоко реагируют на мирные протесты.

Отвечая в интервью на вопрос может ли Белоруссия стать предметом спора между Западом и Россией, Зеленский подчеркнул важность самостоятельного выбора белорусами своего будущего. Как отмечает агентство, Зеленский посетит с визитом Вену 15 сентября.

В Белоруссии массовые протесты против фальсификации выборов начались 9 августа сразу после объявления результатов голосования. По данным ЦИК, победу на президентских выборах одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов.


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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:БелоруссияВладимир Зеленский
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