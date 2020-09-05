Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусским гражданам
Экс-претендент на пост белорусского президента Валерий Цепкало, ранее покинувший страну из-за заведенного против него уголовного дела, объявил о работе над созданием фондов помощи белорусам. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Цепкало, фонды планируют оказывать помощь, которые были избиты в ходе акций протеста или арестованы и потеряли работу. Он добавил, что регистрация фондов идет в Латвии, Эстонии и Великобритании.
Политик напомнил, что аналогичные фонды уже созданы в Польше и Украине.
В Белоруссии массовые протесты начались после объявления ЦИКом результатов по президентским выборам. По данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайший соперник Светлана Тихановская – около 10%.
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