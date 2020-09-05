Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусским гражданам

По словам Цепкало, фонды планируют оказывать помощь, которые были избиты в ходе акций протеста или арестованы и потеряли работу. Он добавил, что регистрация фондов идет в Латвии, Эстонии и Великобритании.

Политик напомнил, что аналогичные фонды уже созданы в Польше и Украине.

В Белоруссии массовые протесты начались после объявления ЦИКом результатов по президентским выборам. По данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайший соперник Светлана Тихановская – около 10%.







