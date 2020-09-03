Принуждение Лукашенко к интеграции
В отношениях России и Белоруссии запахло единой валютой
Прогресс по вопросам, связанным с Союзным государством России и Белоруссии, констатировал в Минске глава российского правительства Михаил Мишустин по итогам переговоров с президентом Александром Лукашенко и премьер-министром страны.
Он упомянул «мероприятия экономического характера», которые «призваны убрать ненужные барьеры как в торговле, так и в культурном взаимодействии двух стран». Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан еще 8 декабря 1999 года и предусматривает поэтапную организацию единого политического, экономического, военного, таможенного и других пространств.
Александр Лукашенко уворачивался от полноценной интеграции в рамках договора о Союзном государстве до сей поры весьма успешно. Что же касается единой валюты России и Белоруссии, то разговоры о ней ведутся очень давно, лет пятнадцать как минимум. Все это время Лукашенко высказывал самые разные, порой противоречившие одно другому мнения. Этой весной, допуская возможность появления общей валюты с Россией, он выдвигал условие, чтобы это была «нейтральная валюта», не белорусский и не российский рубль.
Однако теперь российско-белорусская интеграция произойдет не на словах, а на деле, причем очень скоро, до конца года. Такой прогноз дал в эфире НСН член Совета Федерации Франц Клинцевич. По его словам, речь идет и о совместной валюте, и совместных органах управления, и совместном руководстве. «Определяющим здесь будет встреча двух президентов, которая в ближайшее время состоится», - уточнил сенатор и добавил, что нынешняя встреча главы российского правительства Михаила Мишустина в Минске с Александром Лукашенко стала этапом подготовки встречи глав государств.
Принятие решения о единой российско-белорусской валюте в ближайшее время прогнозирует и глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Стороны готовы к принятию такого решения, поскольку по этому вопросу велась глубокая проработка, убежден парламентарий.
В условиях массовых акций против фальсификации итогов выборов президента Белоруссии и жестокости полиции при их разгоне, которые продолжаются уже почти месяц, Александр Лукашенко был вынужден искать поддержки у России, которую незадолго до выборов обвинял во всех грехах. И такой поддержкой заручился: Владимир Путин подтвердил создание спецрезерва силовиков на случай, если ситуация в Белоруссии выйдет из-под контроля. Уже тогда выдвигались предположения, какую цену за это Лукашенко придется заплатить. Теперь эта цена становится очевидной.
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