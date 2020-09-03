Принуждение Лукашенко к интеграции

Он упомянул «мероприятия экономического характера», которые «призваны убрать ненужные барьеры как в торговле, так и в культурном взаимодействии двух стран». Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан еще 8 декабря 1999 года и предусматривает поэтапную организацию единого политического, экономического, военного, таможенного и других пространств.

Александр Лукашенко уворачивался от полноценной интеграции в рамках договора о Союзном государстве до сей поры весьма успешно. Что же касается единой валюты России и Белоруссии, то разговоры о ней ведутся очень давно, лет пятнадцать как минимум. Все это время Лукашенко высказывал самые разные, порой противоречившие одно другому мнения. Этой весной, допуская возможность появления общей валюты с Россией, он выдвигал условие, чтобы это была «нейтральная валюта», не белорусский и не российский рубль.