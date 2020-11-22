Цена на вакцину «Спутник V» станет известна на следующей недели
22 ноября 202016:36
Сколько будет стоить доза российской вакцины от коронавируса «Спутник V», объявят на следующей неделе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Российского фонда прямых инвестиций.
Ранее в воскресенье в официальном аккаунте Sputnic V в Twitter опубликовали информацию о том, что российская вакцина «Спутник V» от коронавирусной инфекции COVID-19 будет стоить значительно меньше, чем вакцины зарубежных компаний Pfizer и Moderna.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru