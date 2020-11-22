Цена на вакцину «Спутник V» станет известна на следующей недели

Сколько будет стоить доза российской вакцины от коронавируса «Спутник V», объявят на следующей неделе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Российского фонда прямых инвестиций.

Цена выживания. Сколько будет стоить вакцина от COVID-19?

Ранее в воскресенье в официальном аккаунте Sputnic V в Twitter опубликовали информацию о том, что российская вакцина «Спутник V» от коронавирусной инфекции COVID-19 будет стоить значительно меньше, чем вакцины зарубежных компаний Pfizer и Moderna.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияВакцина
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