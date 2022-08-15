Цена газа в Европе превысила $2 400 за тыс. куб. м

Ранее в августе верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейцы должны быть готовы «заплатить цену» за поддержку Украины.

Цены на газ резко возросли в конце февраля после того, как Россия начала проведение военной операции на территории Украины. В настоящее время газ на бирже в Европе торгуется на уровне 2350 долларов за тысячу кубометров.