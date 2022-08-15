Цена газа в Европе превысила $2 400 за тыс. куб. м

Стоимость газа в Европе превысила $2 400 за тыс. куб. М впервые с марта текущего года. Об этом сообщает ТАСС.

Сотни тысяч британцев отказались платить за электричество и газ

Ранее в августе верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейцы должны быть готовы «заплатить цену» за поддержку Украины.

Цены на газ резко возросли в конце февраля после того, как Россия начала проведение военной операции на территории Украины. В настоящее время газ на бирже в Европе торгуется на уровне 2350 долларов за тысячу кубометров.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:ЕвропаГаз
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