Цена газа в Европе превысила $2 400 за тыс. куб. м
Стоимость газа в Европе превысила $2 400 за тыс. куб. М впервые с марта текущего года. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее в августе верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейцы должны быть готовы «заплатить цену» за поддержку Украины.
Цены на газ резко возросли в конце февраля после того, как Россия начала проведение военной операции на территории Украины. В настоящее время газ на бирже в Европе торгуется на уровне 2350 долларов за тысячу кубометров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru