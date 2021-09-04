Цеков возложил на США ответственность за неисполнение Минских соглашений Украиной

По мнению США и Украины, исключительно Россия несет ответственность за конфликт на Донбассе, а значит, Минские соглашения не имеют силы. Об этом говорилось на встрече лидеров США и Украины. Такая позиция дала возможность Арестовичу сделать громкое заявление, отметил Цеков в комментарии Lenta.ru.

Цеков подчеркнул, что не Белому дому решать судьбу Минских соглашений, хотя Вашингтон и примерил на себя роль мирового жандарма. Сенатор рекомендовал Киеву посмотреть на судьбу Афганистана после американского вмешательства и обратил внимание на «страдания» афганцев. По его мнению, Вашингтон является разжигателем конфликтов.

Сенятор сделал вывод, что на Украине не выполнены главные условия Донбасс так и не получил особый статус, закрепленный в конституции.

«Нельзя сначала подписывать документы такого уровня, а потом отказываться от своих слов», - сделал вывод Цеков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на высказывания Арестовичем сравнением Украины с рыбой на сковородке.

