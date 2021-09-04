Цеков возложил на США ответственность за неисполнение Минских соглашений Украиной
Российский сенатор Сергей Цеков считает, что США является разжигателем локальных конфликтов. Украинцы, по его мнению, уже пострадали от американского вмешательства. Он также упрекнул власти Киева, которые не исполняют Минские соглашения из-за чего могут возникнуть серьезные проблемы. Так член Совфеда прокомментировал заявление спикера киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который считает, что Киев снялся с «крючка» Минских соглашений.
По мнению США и Украины, исключительно Россия несет ответственность за конфликт на Донбассе, а значит, Минские соглашения не имеют силы. Об этом говорилось на встрече лидеров США и Украины. Такая позиция дала возможность Арестовичу сделать громкое заявление, отметил Цеков в комментарии Lenta.ru.
Цеков подчеркнул, что не Белому дому решать судьбу Минских соглашений, хотя Вашингтон и примерил на себя роль мирового жандарма. Сенатор рекомендовал Киеву посмотреть на судьбу Афганистана после американского вмешательства и обратил внимание на «страдания» афганцев. По его мнению, Вашингтон является разжигателем конфликтов.
Сенятор сделал вывод, что на Украине не выполнены главные условия Донбасс так и не получил особый статус, закрепленный в конституции.
«Нельзя сначала подписывать документы такого уровня, а потом отказываться от своих слов», - сделал вывод Цеков.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на высказывания Арестовичем сравнением Украины с рыбой на сковородке.
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