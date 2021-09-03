«Лавров, вам привет». На Украине заявили, что ушли с «крючка» Минских соглашений

Арестович также «передал привет» российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, который в апреле обвинил администрацию Зеленского в попытках отказаться от исполнения Минских соглашений. Лавров отметил, что украинское руководство нельзя «спускать с крючка».

По словам советника главы офиса Зеленского, Украины и Зеленского «больше нет на крючке» Минских соглашений, и, возможно, самого крючка больше нет. «Это огромное наше достижение, прорывное», - заявил Арестович.

Арестович ранее заявлял, что Минские соглашения необходимо преобразовать в аналог Будапештского меморандума, так как в текущем виде они невыполнимы. Заявление было сделано на фоне визита Зеленского в США, где он встретился с американским президентом Джо Байденом, а также с рядом политиков, бизнесменов и представителей общественности.

