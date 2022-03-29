Цеков: Украиной сейчас управляют военные, а не Зеленский
Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что Украиной сейчас управляют военные и главы местных администраций, а не президент Владимир Зеленский.
По его словам, власти Киева погрузили Украину в гуманитарную катастрофу и продолжают реализовывать свой план по уничтожению государства.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что специальная военная операция на Украине вполне может завершиться в конце апреля. По его словам, за месяц Россия принудит украинскую сторону к капитуляции.
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