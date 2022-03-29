Цеков: Украиной сейчас управляют военные, а не Зеленский

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что Украиной сейчас управляют военные и главы местных администраций, а не президент Владимир Зеленский.

Захарова заявила, что Украина руководствуется методичками США

По его словам, власти Киева погрузили Украину в гуманитарную катастрофу и продолжают реализовывать свой план по уничтожению государства.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что специальная военная операция на Украине вполне может завершиться в конце апреля. По его словам, за месяц Россия принудит украинскую сторону к капитуляции.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры