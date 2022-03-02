ЦБ отложил введение ограничений на количество выдаваемых кредитов

Целью этого решения является поддержка российских граждан и кредиторов на фоне западных санкций.

Кроме того, ЦБ рекомендовал банкам приостановить до 31 января 2023 года принудительное выселение должников из жилья.

Ранее Центробанк разрешил российским компаниям принимать решение о выплате дивидендов «всем лицам, кроме нерезидентов».







