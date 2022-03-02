ЦБ отложил введение ограничений на количество выдаваемых кредитов
2 марта 202221:59
Банк России отложил введение ограничений на количество выдаваемых кредитов до 1 января 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Целью этого решения является поддержка российских граждан и кредиторов на фоне западных санкций.
Кроме того, ЦБ рекомендовал банкам приостановить до 31 января 2023 года принудительное выселение должников из жилья.
Ранее Центробанк разрешил российским компаниям принимать решение о выплате дивидендов «всем лицам, кроме нерезидентов».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru