ЦБ отложил введение ограничений на количество выдаваемых кредитов

Банк России отложил введение ограничений на количество выдаваемых кредитов до 1 января 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

ЦБ запретил выводить из России более $5 тысяч в месяц

Целью этого решения является поддержка российских граждан и кредиторов на фоне западных санкций.

Кроме того, ЦБ рекомендовал банкам приостановить до 31 января 2023 года принудительное выселение должников из жилья.

Ранее Центробанк разрешил российским компаниям принимать решение о выплате дивидендов «всем лицам, кроме нерезидентов».



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